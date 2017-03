Verso il Trento Film Festival: “Avvicinamenti”, una rassegna di “prime visioni”

Connect on Linked in

La 65^ edizione del Trento Film Festival 2017 si terrà dal 27 aprile al 7 maggio

Trento – L’avvicinamento al Trento Film Festival, quest’anno alla 65esima edizione in programma dal 27 aprile al 7 maggio, è segnato da una serie di anteprime, di film che in questi giorni sono arrivati o stanno per arrivare nelle sale italiane. Proprio “Avvicinamenti” è il titolo della rassegna che ha preso il via nelle scorse settimane con “Monte” dell’iraniano Amir Naderi tra l’altro girato, per buona parte, in Alto Adige, ai piedi del Latemar. In tutto 8 “pellicole”, una a settimana, fino al 18 aprile, tra lungometraggi di fiction e documentari.

E come ormai da tradizione ed evoluzione, nel corso del tempo, del festival, le storie raccontate spaziano, per temi e argomenti. Certo, la montagna c’entra, eccome, ma anche gli spazi infiniti, si tratti di quelli islandesi come dei deserti mongoli, ma pure l’attualità non può mancare, in primis quella del fenomeno migratorio.

La prossima proposta, a Trento, è in programma il 14 marzo (“Passeri”), alle 21, al cinema “Astra” di corso Buonarroti (biglietto a 5euro). “Avvicinamenti” proseguirà marzo, il 21 e il 28 marzo, ad aprile appuntamento il 4, l’11 e il 18.