“Vento da Nord”, Spettacolo sulla vita di Alfredo Paluselli martedì sera a Primiero. A Imèr sabato di musica con il Dolomiti Festival

Settimana ricca di appuntamenti culturali a Primiero

Primiero (Trento) – Spettacolo teatrale di Mario Vanzo dedicato alla vita di Alfredo Paluselli, ideatore di Baita segantini a Rolle, con la partecipazione di Mario Zucca. Appuntamento al teatro di Pieve – Primiero, martedì 19 novembre 2019 dalle 20:30.

Solisti ed Ensemble del Coro Femminile della Scuola Musicale di Primiero (Ex Sieghe ore 20.30). Lo spettacolo “Tutti all’opera” nasce dal desiderio di interpretare alcune pagine significative della tradizione operistica che va dal ‘600 alla fine dell’ ‘800, proponendone al contempo la contestualizzazione nella drammaturgia. E’ un insieme di storie raccontate,dalle quali viene di volta in volta estratta una piccola scena. L’ampio arco temporale affrontato e la diversa provenienza geografica dei compositori permette di cogliere facilmente le diversità stilistiche e formali. Nel suo piccolo, avvalendosi dell’entusiasmo e dello studio degli allievi della classe di canto, si proponel’ambiziosa finalità di coinvolgere ed incuriosire lo spettatore, affinché l’opera lirica non sia guardata con timore reverenziale dal basso verso l’alto, ma possa essere apprezzata, nonostante il suo linguaggio a volte lontano dal nostro quotidiano, come momento di svago e di piacevole ascolto.

Altri appuntamenti



Premio Internazionale Luigi Negrelli. Sabato 23 novembre dalle 14 Inaugurazione giardino a Fiera di Primiero e a seguire convegno e varie iniziative in Auditorium a 150 anni dall’apertura del Canale di Suez. In serata alle 18, nell’Arcipretale di Fiera – Pieve, santa messa per la famiglia Negrelli con il Vescovo emerito mons. Luigi Bressan.

A-Change il festival delle buone pratiche a Feltre. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre 2019 – Tutto il giorno. “A-CHANGE: il festival delle Buone Pratiche”, con gruppi organizzati da Primiero. Nasce come occasione d’incontro e confronto tra chi opera attraverso buone pratiche a favore delle persone, dell’ambiente, del patrimonio artistico e della memoria delle comunità locali italiane. Per informazioni e partecipazione con gruppi da Primiero, scrivere a laudatosiprimiero@gmail.com – www.a-change.it

Le Nostre Fragilità. Un percorso di sensibilizzazione e confronto – Verso stili di vita positivi. L’ACAT Primiero – Vanoi – Mis organizzza un percorso di sensibilizzazione e confronto sul tema “Le nostre Fragilità, verso stili di vita positivi”. Relatore: Luigi Vinante dell’ACAT Val di Fiemme. Sala Negrelli – Comunità di Primiero 21/22 novembre 2019

Sradicati. Illustratori per il Bosco”. MOSTRA di 30 opere di illustratori trentini: una riflessione sul bosco dopo Vaia – Biblioteca Intercomunale Primiero – Fiera di Primiero. Fino a sabato 23 novembre 2019