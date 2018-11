Venezia, trovati due morti carbonizzati a Mestre

Connect on Linked in

Due corpi semicarbonizzati ritrovati giovedì mattina, intorno alle 4 durante le operazioni di spegnimento di un incendio di un annesso e della sede di una associazione di volontariato in via da Verrazzano nel quartiere San Paolo, a Mestre

NordEst (Adnkronos) – Ritrovati due corpi semicarbonizzati in un’associazione di volontariato vicino Venezia. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti in via da Verrazzano, nel quartiere San Paolo, a Mestre, per un incendio divampato nella sede dell’organizzazione. L’allarme è scattato poco prima delle 4 di mattina, quando sono state segnalate le fiamme alla sala operativa del 115.

I pompieri, accorsi con quattro automezzi e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della casetta in legno e dell’edificio di circa 200 metri quadrati. Le squadre, una volta spente le fiamme, sono entrate nella costruzione di legno di poco più di 10 metri quadrati, rinvenendo i due corpi.

Il rogo ha coinvolto entrambe le strutture con il crollo della copertura della sede dell’associazione di volontariato. Sono in corso le operazioni di smassamento dei materiali coinvolti nel rogo e le attività di polizia giudiziaria. Le cause dell’incendio sono al vaglio del Niat (Nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco e della polizia intervenuti sul posto insieme al personale del Suem 118.

