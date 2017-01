Venezia: Brugnaro ospite riunione Unesco il 23 gennaio

Sindaco sarà a Parigi e parlerà dei problemi città lagunareù

Venezia - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sarà ospite dell’Unesco il 23 gennaio a Parigi. Si stempera così la tensione avviata nei mesi scorsi tra Brugnaro e l’Unesco dopo che questa aveva palesato la cancellazione di Venezia dal proprio sito se si fosse tardato nell’affrontare i problemi dovuti al turismo di massa e allo spopolamento della città.

Brugnaro replicò dicendo:”siamo noi che portiamo valore all’ Unesco, non viceversa”.Passo importante verso la riconciliazione è stata la visita in Comune di Irina Bokova, direttrice Generale dell’Unesco, che riavviò il dialogo. Nell’occasione Brugnaro ribadì l’impegno del Comune a costruire politiche per aiutare la residenzialità e porre le basi per dare un futuro solido a Venezia. Obiettivo che Brugnaro dirà a Parigi.

“In questo momento Venezia -ha detto oggi il sindaco – viene salvata dalla gente che vi risiede.E’ ora di smetterla con le offese aristocratiche Attorno ad un tavolo ci si mette tutti. Il mio è un appello trasversale.Stavolta la città deve vincere”.