Veneto, dal 17 febbraio impianti e piste da sci riaperti, Zaia firma ordinanza (TESTO)

Posted on

Trento, nuovo finanziamento acquisto giovani coppie. Stanziati 7,6 milioni per accogliere 51 domande di contributo – Le Comunita’ di valle e ai Comuni di Trento e Rovereto riceveranno dalla Provincia autonoma le risorse necessarie per accogliere 51 domande di contributo per l’acquisto, anche ai fini del risanamento, o per la costruzione della casa di abitazione presentate da […]