Veneto, Zaia: “Verso Covid free nelle terapie intensive”. Giornata cruciale per riaperture

Il punto nella conferenza del presidente Luca Zaia: “Piano d’azione anche per la possibile nuova infezione autunnale”. Introvabile super macchina Veneto per tamponi, “bloccata da Trump”

NordEst (Adnkronos) – In Veneto sono stati fatti Sono stati fatti ad oggi oltre 446mila tamponi. E’ una giornata importante per le riaperture, previsto infatti lunedì pomeriggio l’incontro tra i presidenti delle Regioni e il Governo, i primi spingeranno affinché sia possibile ripartire già dal 18 maggio e non dal primo giugno, come previsto dall’ultimo Dpcm. Fase 2, Boccia: “Dal 18 molte riaperture, poi responsabilità delle Regioni su restrizioni”.

“Chiederemo l’apertura dei servizi alla persona, dei negozi, bar, ristoranti, centri sportivi e palestre”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia, anticipando le richieste regionali al vertice con il Governo del pomeriggio. “Per il turismo – ha aggiunto – chiederemo per gli operatori quantomeno di iniziare ad accendere i motori al minimo e di pensare ai distanziamenti rispettando le linee guida. L’ultima istanza è quella dell’aiuto alle famiglie per i minori. sono molto fiducioso”, ha concluso.

