Veneto, via libera alla Convenzione tra Provincia Autonoma di Trento e Regione Veneto per l’assistenza al Primiero tramite le strutture dell’Ulss 1 Dolomiti

La Regione del Veneto ha approvato la Convenzione con la Provincia Autonoma di Trento per la regolamentazione delle prestazioni ospedaliere e specialistiche da garantire ai residenti del Distretto Sanitario del Primiero tramite le strutture dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti

- La nuova Ulss 1 Dolomitica (VIDEO)

- La Convenzione Trento – Veneto

NordEst - Al 30 novembre 2016, gli accessi al pronto soccorso di residenti del Primiero sono stati 1.185 mentre i ricoveri 562.

La nuova Ulss 1

L’Ulss 1 Dolomiti garantisce ai cittadini di Primiero l’accesso alle prestazioni esattamente con le procedure e le modalità previste per i propri assistiti. «Sostanzialmente, con la nuova convenzione e con l’Ulss Dolomiti, per i cittadini di Primiero non cambierà nulla se non il nome dell’azienda – spiega il direttore generale Adriano Rasi Caldogno - potranno continuare a far riferimento all’Ospedale di Feltre o, solo se lo desidereranno, alle altre strutture dell’Ulss Dolomiti».

La convenzione

Ha durata triennale con decorrenza 1° gennaio 2017 e sarà valida fino al 31 dicembre 2019. La continuità territoriale, unitamente a molteplici e giustificate ragioni storiche, culturali, ambientali hanno portato, nel corso degli anni, a consolidare l’Ospedale di Feltre come luogo di riferimento per i cittadini del Primiero per l’assistenza sanitaria.

Con la convenzione, gli assistiti del Primiero entrano a far parte a tutti gli effetti del bacino d’utenza della neonata Ulss 1 Dolomiti. Possono quindi continuare a far riferimento alle strutture dell’Ulss 1 per l’assistenza ospedaliera, la specialistica ambulatoriale, compresa l’emodialisi, il pronto soccorso, l’assistenza sanitaria e sociosanitaria di supporto alle attività territoriali rivolte a soggetti con dipendenza da sostanze e alcool, assistenza attraverso le cure palliative.

Il poliambulatorio di Primiero

I medici della Dolomiti continueranno a garantire le prestazioni nelle branche di interesse tra cui chirurgia generale, fisiatria, ginecologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, cardiologia, odontostomatologia, ostetricia ginecologia per il consultorio e diagnostica con ecografo; le prestazioni pre e post ricovero e le attività di consulenza per l’assistenza domiciliare integrata – cure palliative.

L’APSS di Trento e l’Ulss 1 Dolomiti stipuleranno a breve degli accordi specifici per disciplinare i dettagli delle modalità di erogazione delle prestazioni.