Veneto supera 14.000 positivi, in arrivo nuova Ordinanza Zaia: Auguri dal Centro Covid di Belluno

E’ un grazie che arriva dal cuore quello che inviamo a tutti i sanitari impegnati in queste settimane in prima linea per l’emergenza Covid. Ricordiamoci ogni giorno, che anche loro hanno una famiglia, un parente, un nonno e oggi lavorano per noi. Ricordiamolo quando ci viene voglia ‘evadere’ o quando ci fermano ad un posto di blocco: sono i piccoli gesti che fanno grandi le persone, oggi in particolare! AiutiamoChiCiAiuta

NordEst – Il Veneto supera la quota di 14.000 contagiati, con 186 nuovi casi di positività registrati dall’ultimo bollettino di stamane della Regione.

Frena però il conto delle vittime: solo 4 decessi in più, per un complessivo comunque pesante: 856 vittime (759 negli ospedali) dall’inizio dell’epidemia, il 21 febbraio scorso.

Il dato dei positivi è 14.077, mentre i guariti salgono a 2.492. I ricoverati in ospedale sono 1.677 in netto calo, Covid in terapia intensiva 249, 1691 i dimessi, infine i nati sono stati 75.

La situazione nel Bellunese

Anche il giorno di Pasqua registra un’altra vittima da Coronavirus, ma sono anche calati i pazienti ricoverati negli ospedali bellunesi. La paziente bellunese che è deceduta nella notte era ricoverata nel reparto di Medicina Covid dell’ospedale di comunità di Belluno e aveva 92 anni. La sua morte, indica la tabella di Azienda Zero, porta a 36 il numero dei bellunesi morti per Coronavirus dall’inizio del contagio.

Le persone ricoverate sono diminuite a 75: ospedale di Belluno: 51 in area non critica e 9 in terapia intensiva; ospedale di Feltre: 1 in area non critica; ospedale di comunità di Agordo: 14 in area non critica. Le persone dimesse dall’ospedale di Belluno finora sono state 56, dall’ospedale di Feltre 11, dall’ospedale di Agordo 2. In giornata il numero dei contagiati bellunesi è arrivato a quota 683. Attualmente i positivi al Coronavirus sono invece 573 perché al totale dei contagiati bisogna togliere 36 morti e 74 negativizzati. I bellunesi in isolamento domiciliare sono 1.161 mentre i tamponi effettuati 11.746.

Il punto nazionale sul Coronavirus

In breve

Lutto a Gosaldo, muore Gianvittorio Bressan a Pian dei Nori dove abitava da solo. Non si esclude l’ipotesi del malore. Potrebbe essere caduto da un albero Bressan mentre stava potando una pianta, a Pian dei Nori. Il 68enne pensionato di Gosaldo viveva da solo in questa frazione verso il vicino comune di Sagron Mis. Era uscito presto da casa con la scala e tutto quello che gli serviva per tagliare dei rami. Ne avrebbe ricavato dei vimini, per confezionare cestini, gerle o sedie. Improvvisamente sarebbe caduto dall’altezza di alcuni metri, schiantandosi a terra. Non ci sono ancora certezze sulle cause della caduta: potrebbe aver perso semplicemente l’equilibrio oppure essere rimasto vittima di un malore, anche se stava bene di salute. La comunità è in lutto per la scomparsa dell’uomo, molto noto in zona.