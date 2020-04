Veneto supera 11.000 positivi, stabili ricoveri nel Bellunese. Zaia: “Non mi sento di dire che abbiamo passato il picco”

Domenica 5 aprile, il numero dei ricoverati per coronavirus negli ospedali bellunesi è rimasto stabile: domenica sera erano 78. Rallenta il numero dei morti. Meno malati in rianimazione anche a livello nazionale

NordEst – Le persone residenti in provincia di Belluno positive al coronavirus sono cresciute di 19 unità arrivando a quota 557 domenica sera. Preoccupano ancora in tutto il Veneto le Case di riposo.

La situazione in Veneto

❌❌❌ #CORONAVIRUS / SEGUITE LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI. ❌❌❌ Pubblicato da Luca Zaia su Domenica 5 aprile 2020

NordEst – Il Veneto supera gli 11.000 positivi al Coronavirus, con un balzo in avanti di 280 nuovi casi di infezione nell’ultimo bollettino della Regione, uno dei più pesanti negli ultimi giorni. Il totale è così di 11.226.

Pare proseguire invece il rallentamento dei decessi: solo 7 in più rispetto a ieri sera, per un totale di 631 morti dall’inizio dell’epidemia (584 il dato riferito solo agli ospedali). Un dato a due facce quello dei ricoveri: vi sono stati nelle ultime ore 9 pazienti in meno in area non critica, ma 2 nuovi ingressi nelle terapie intensive (329). Scende invece il dato dei soggetti in isolamento a casa (19.987). Non si registra nessun nuovo caso a Vo’.

Il punto nazionale

In breve

Una bambina di due anni è morta annegata oggi dopo essere caduta in un canale a Crocetta del Montello, nel trevigiano. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe sfuggita all’attenzione dei familiari mentre giocava nel giardino di casa, che costeggia il corso d’acqua e non ha recinzioni. Non vista, si sarebbe diretta verso il canale, cadendovi. L’allarme è stato dato da una persona sulla sponda opposta, che ha urlato vedendo il corpicino nell’acqua. Inutili i tentativi di un passante che, capito cos’era accaduto, si è tuffato per cercare di soccorrerla. La piccola è stata portata a riva quando era già spirata. I medici del 118, intervenuti con un elicottero, ne hanno costatato il decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri. I genitori della bimba sono due giovani ventenni, di origine macedone.