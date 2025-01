Veneto Strade, senso unico per un mese ad Agordo in località ‘Brugnach’

Veneto Strade ha disposto un senso unico alternato per oltre un mese sulla strada provinciale 347 “del Passo Cereda e Passo Duran”

NordEst – Il tratto è compreso tra il km 28+630 e il km 30+650, in località Brugnach, nel comune di Agordo. La misura, si rende necessaria per la posa di una condotta del gas metano, sarà in vigore fino al 14 febbraio, compresi sabati, domeniche e festivi, dalle 8 alle 17. I tratti interessati dal senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, non supereranno i 200 metri.

Altre modifiche alla viabilità nel Bellunese

Borgo Valbelluna. Per eseguire lavori di mitigazione acustica mediante l’installazione di barriere antirumore, Veneto Strade ha disposto limitazioni al traffico sulla Strada provinciale 1 “della Sinistra Piave”, nel tratto compreso tra il km 1+350 e il km 1+650 a Borgo Valbelluna. Le restrizioni saranno in vigore fino al 31 gennaio 2025, esclusi sabato e domenica. In particolare, durante i lavori, sarà istituita una limitazione di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso per tutti i veicoli. Inoltre dalle ore 8 alle ore 17.30 sarà attivo un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri.

Longarone – località Codissago. Nel comune di Longarone Veneto Strade ha disposto un senso unico alternato sulla strada provinciale 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina”, nel tratto compreso tra il km 103+050 e il km 103+180, in località Codissago. La misura, necessaria per effettuare interventi di messa in sicurezza del versante a monte della sede stradale, sarà in vigore fino al 18 gennaio, compresi sabato, domenica e festivi, dalle 7.30 alle 17.30. La circolazione sarà regolata da impianto semaforico e/o movieri, con possibili brevi interruzioni totali della transitabilità della durata massima di 20 minuti.

San Gregorio nelle Alpi. Disagi alla circolazione sulla strada provinciale 12 “Pedemontana” in comune di San Gregorio nelle Alpi. A causa di lavori di taglio piante e messa in sicurezza del versante, dal 10 al 22 gennaio, esclusi sabato, domenica e giorni festivi, sarà istituito un senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 9+800 e il km 10+200. La circolazione sarà regolata da impianto semaforico o movieri, con possibili interruzioni totali della transitabilità della durata massima di 10 minuti.