Veneto strade comunica riapertura dei passi Fedaia e Pordoi

Posted on

In terapia intensiva ci sono 77 persone. 106 contagi (di cui 99 con il tampone e 7 per essere stati in contatto con soggetti positivi). I tamponi fatti sono 1001 I consueti aggiornamenti della task force La mappa dei contagi nelle città e Valli del Trentino Mascherine: i lavoratori del Progettone al lavoro per il […]