Veneto ‘minoranza’, Consulta boccia legge regionale

Per i giudici materia è competenza del legislatore statale

NordEst – La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la Legge regionale del Veneto relativa all'”Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” contro la quale aveva ricorso il Governo.

La legge prevedeva che al Veneto venisse riconosciuto il titolo di ‘minoranza linguistica’ facendo accedere la regione ai vantaggi previsti per queste realtà; si faceva forte della presenza in Veneto di gruppi etnico linguistici come i cimbri ed i ladini e prevedeva, secondo quanto era stato approvato in Giunta e poi in consiglio, l’aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete.

L’identità dei singoli e dei gruppi concorre all’insieme nazionale, ma l’eventuale riconoscimento di ‘minoranza’ spetta al “legislatore statale” eventualmente con l’apporto di quello regionale, è scritto nella sentenza pubblicata oggi.