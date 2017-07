Veneto cade in moto: soccorso dall’elicottero mercoledì sera. Intervento anche a Cima Canali: salvo grazie al compagno (VIDEO)

Connect on Linked in

A Mezzano, un pensionato veneto di 60 anni è stato soccorso in seguito ad una brutta caduta in moto, mercoledì sera. Giovedì mattina intervento dell’elicottero del SUEM di Belluno a Cima Canali

Primiero (Trento) – Soccorsi mobilitati mercoled’ sera a Mezzano per una brutta caduta in moto a Mezzano. Le immagini di Stefano Taufer (in basso) documentano il delicato intervento di mercoledì sera dell’elisoccorso Trentino Emergenza intervenuto a Mezzano per il soccorso di un veneto di 60 anni caduto in moto nella zona di Camp (causa rottura freni).

L’uomo ha riportato vari politraumi ma non sarebbe in pericolo. Sul posto sanitari 118, Elisoccorso, Carabinieri Imèr e Vigili del fuoco Mezzano.

Il video con l’intervento dei sanitari

Soccorso a Mezzano con Michele Calovi Pubblicato da Stefano BigStiven Taufer su Mercoledì 12 luglio 2017

Salvo grazie al compagno su Cima Canali

Val Canali (Trento) – Giovedì mattina elisoccorso del SUEM di Belluno mobilitato a Primiero per un intervento di soccorso in codice rosso su Cima Canali.

Un alpinista vola sulla via dei Grilli, tenuto e recuperato dal compagno. Elisoccorso SUEM Belluno e Soccorso alpino di zona, lo recuperano con verricello in codice rosso.

Trasferito all’ospedale di Belluno.