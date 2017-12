Venerdì pomeriggio di “passione” sullo Schenèr: tutto bloccato per tre ore a causa di un incidente tra Trentino e Veneto (VIDEO/FOTO)

Connect on Linked in

Venerdì di fine anno particolarmente difficile per gli automobilisti che in serata erano in transito sullo Schenèr, la principale via di collegamento tra Primiero San Martino di Castrozza e il vicino Veneto, a causa di un incidente che ha coinvolto 5 auto. Polemiche sui social per la strada ghiacciata

Pontet (Sovramonte/Belluno) – E’ stata riaperta solo verso le 20.30 di venerdì, dopo tre ore di attesa, la strada dello Schenèr, tra Trentino e Bellunese, a causa di un incidente che ha coinvolto ben cinque auto, senza feriti.

L’arteria stradale, particolarmente trafficata in questi giorni di vacanza, è rimasta bloccata dalle 17.30 con notevoli disagi e rallentamenti al traffico in entrata e in uscita dalla Valle di Primiero verso il Bellunese.

L’incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, è avvenuto a poche centinaia di metri dal confine con il Trentino, in località Pontet, nel comune di Sovramonte (Belluno), poco lontano dall’imbocco della galleria.

La dinamica dell’incidente

E’ al vaglio dei carabinieri di Imèr e di Arsié-Lamon che hanno eseguito i rilievi. Per cause in corso di accertamento, due mezzi si sono inizialmente scontrati frontalmente. Per evitare l’impatto, una terza auto avrebbe frenato sull’asfalto completamente ghiacciato, coinvolgendo altri due mezzi. Ben cinque le vetture interessate, su una di queste viaggiava anche un bambino del Primiero, rimasto fortunatamente incolume.

Le altre persone erano invece turisti di fuori provincia, giunte in zona per trascorrere le festività o di passaggio dopo una giornata sulle piste da sci. Se la velocità fosse stata superiore, le conseguenze sarebbero state di certo peggiori per gli occupanti delle vetture.

Sul posto, ha evitato per un soffio l’impatto – per la prontezza del conducente – anche una ambulanza della Croce rossa di Canal San Bovo che ha dovuto attendere la riapertura della strada. Sempre in coda anche altri colleghi con un nuovo mezzo di soccorso in arrivo da Forlì.

Dopo l’incidente, in zona si sono create lunghissime code, con pesanti disagi per molti automobilisti costretti ad attendere ore, in auto e al freddo, all’interno della galleria di Pontet.

Auto diplomatica in colonna

In zona, si è fatta notare anche un’auto diplomatica con vetri oscurati e sirena blù, che ha tentato di evitare la coda, superando tutte le auto incolonnate in galleria, senza però riuscirci, dato che la strada era completamente bloccata. Anche il mezzo diplomatico, ha dovuto quindi attendere la riapertura della strada all’uscita della galleria.

In zona sono intervenuti – per competenza territoriale – i Vigili del fuoco di Feltre con un mezzo pesante e i Carabinieri di Lamon- Arsiè coadiuvati dai colleghi di Imèr, ai quali spetterà il difficile compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I Vigili del fuoco, hanno subito messo in sicurezza la strada, aiutati più tardi dagli uomini di Veneto Strade.

Sui social però, è già polemica per la strada ghiacciata: spetterà ora alle forze del’ordine fare chiarezza su quanto accaduto.

Attenzione al “gelicidio”

Numerosi in questi giorni gli incidenti causati dal ghiaccio in zona: da Imèr dove un’auto si ribalta e finisce fuori strada in paese, fino a Feltre dove una vettura termina la sua corsa contro la vetrina di un negozio del centro, senza gravi conseguenze.

I Vigili del fuoco di Feltre a Pontet

Le immagini dell’incidente

Sui social esplode la polemica sulla strada ghiacciata