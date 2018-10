Venerdì di passione sullo Schenèr, traffico in tilt per un incidente tra un’auto e una moto

Connect on Linked in

Traffico rallentato dopo le 17 di venerdì tra Ponte Oltra e Ponte Serra nel Bellunese

NordEst – Venerdì pomeriggio di passione tra Primiero e Bellunese per molti automobilisti bloccati in coda a causa di un incidente tra un’auto e una moto.

Lo schianto è avvenuto verso le 17, nella zona tra Ponte Oltra e Ponte Serra come documentano le immagini. Per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate lunga la stretta gola che collega il Bellunese al vicino Primiero in Trentino.

La dinamica è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sull’incidente con il supporto dei Vigili del fuoco della zona. Il traffico è tornato alla normalità solo in tarda serata con notevoli disagi per molti automobilisti di passaggio.