‘Venerdì nero’ in tutta Italia per lo sciopero del 21 ottobre 2022: si fermano aerei, ma anche treni e mezzi pubblici

La mobilitazione coinvolge soprattutto il personale impegnato nel trasporto aereo, come confermato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti

NordEst – I lavoratori di Vueling organizzeranno un presidio a Fiumicino. Ryanair annuncia la cancellazione di circa 600 voli, Ita Airways di circa 200. Fermi anche i treni in Veneto e Friuli Venezia Giulia. A Roma disagi per alcuni bus. Incrocia le braccia soprattutto il personale del trasporto aereo, come si legge in una nota dei sindacati: “Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale Enav previsto per venerdì 21 ottobre”. Ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile ricorda tuttavia che durante gli scioperi ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Ecco le motivazioni: “Purtroppo dopo diversi incontri con i vertici di Enav, non sono emersi elementi sufficienti a dare risposte alle numerose problematiche che abbiamo posto ormai da mesi alla dirigenza”.

Voli cancellati e disagi

Per l’intera giornata di venerdì è stato proclamato anche lo sciopero dei lavoratori delle imprese addette ai servizi aeroportuali e all’handling da parte della Federazione lavoratori aziende italiane (Flai).

“A causa di uno sciopero dei Controllori di Volo di 24 ore a partire dalle 00:00 di venerdi (21 Ottobre), siamo stati costretti, sfortunatamente, a cancellare oltre 600 voli da/per l’Italia – comunica Ryanair – Tutti i 110,000 passeggeri Ryanair interessati sono stati notificati ed informati delle loro opzioni. Ryanair si scusa sinceramente con tutti i passeggeri i cui piani di viaggio sono stati ingiustamente impattati da questo sciopero dei Controllori di Volo Italiani”.

Ita Airways prevede la cancellazione di oltre 200 voli nazionali e internazionali. Qui l’elenco dei voli cancellati. La compagnia ha già attivato un piano straordinario per limitare i disagi: riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 20% riuscirà a volare nella stessa giornata del 21 ottobre.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita per viaggiare il 21 ottobre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario, potranno cambiare prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 28 ottobre.

Durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Sciopero mezzi pubblici a Roma

Sciopero dei trasporti a Roma per venerdì 21 ottobre. A incrociare le braccia dalle 8,30 alle 12,30, i lavoratori iscritti al sindacato Usb nel consorzio Roma Tpl. La protesta sarà solo in Roma Tpl. Linee periferiche a rischio. Servizio regolare, quindi, sulle linee di Atac. Protesta anche in Cotral dove lo sciopero sarà per 24 ore. La manifestazione è stata indetta dal sindacato Faisa e Cisal a Roma e provincia. Si rischiano pertanto ripercussioni sulla circolazione per tutta la giornata sul fronte del trasporto pubblico. In particolare oltre ai bus, a fermarsi sarà l’ex Roma Lido, e la Roma Viterbo. Lo stato di agitazione è fissato, come inizio, alle 00:01 del 21 ottobre. Dalle 5.30 alle 8.30 il servizio tornerà regolare per le cosiddette fasce di garanzie; nuovi blocchi quindi dalle 8.31 alle 16.59 e poi dalle 20.01 alle 24.00. In mezzo la seconda fascia di garanzia dalle 17.00 alle 20.00.

Sciopero treni 21 ottobre

Incrociano le braccia per otto ore, a partire dalle nove, i dipendenti Trenitalia della divisione business regionale del Friuli Venezia Giulia ma non solo, operanti nei settori commerciale, staff, biglietterie e costumer care. Contemporaneamente, sciopereranno anche i lavoratori Trenitalia, Rfi, Ferservizi e Mercitalia rail del Veneto. Disagi possibli dunque solo in Friuli Venezia Giulia e Veneto, non in tutte le regioni.