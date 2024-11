Venerdì nero il 29 novembre per lo sciopero: salvi solo i treni

Stop generale indetto da Cgil-Uil. Mentre va avanti lo scontro con gli attacchi incrociati tra i sindacati e il ministro Matteo Salvini. Tra chi difende il diritto allo sciopero, chi il diritto alla mobilità e chi li rivendica entrambi, si rifanno i conti con la precettazione per i trasporti. Previste manifestazioni in tutte le principali città italiane

NordEst (Adnkronos) – Dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità alle poste, dal commercio agli statali fino alla giustizia: lo sciopero generale di venerdì 29 novembre proclamato da Cgil e Uil contro la manovra coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati. Sui trasporti lo stop peserà a metà. Salvi solo i treni.

Mentre va avanti lo scontro con gli attacchi incrociati tra i sindacati e il ministro Matteo Salvini. Tra chi difende il diritto allo sciopero, chi il diritto alla mobilità e chi li rivendica entrambi, si rifanno i conti con la precettazione per i trasporti. Lo sciopero generale resta di 8 ore o per l’intero turno per i lavoratori privati (tra cui metalmeccanici, edili, agricoli, chimici) e per i dipendenti pubblici. Ma cambia per il trasporto passeggeri dove, proprio a seguito dell’ordinanza firmata da Salvini, viene ridotto a 4 ore per il trasporto pubblico locale, aereo e marittimo.

Nello specifico, lo stop per gli aerei, compresi i controllori di volo, si articolerà dalle 10 alle 14. Per bus, metro e tram, così come per navi e traghetti, sarà dalle 9 alle 13, nel rispetto delle fasce di garanzia. E nel rispetto della precettazione: del resto non farlo significa che le sanzioni ricadrebbero non solo sui sindacati ma anche sui singoli lavoratori. Lo sciopero sarà di 4 ore anche per i vigili del fuoco, dalle 10 alle 14. Mentre saranno a rischio per l’intera giornata i taxi.

Non si fermano, invece, i treni: dallo sciopero generale sono infatti esclusi il trasporto ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Fuori dalla protesta anche il personale di Trenitalia direzione business regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Alcune ripercussioni si contano già: in vista dello sciopero di venerdì e dello staff handler degli scali di Milano Linate e Venezia, Ita ha già cancellato 68 voli, di cui 18 internazionali e 50 domestici. Cgil e Uil si preparano dunque a scendere in piazza per cambiare la legge di bilancio, per cambiare “le scelte ingiuste e sbagliate del governo” Meloni. Per il terzo anno di fila.

I sindacati chiedono di aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. La giornata di sciopero generale sarà accompagnata da diverse manifestazioni territoriali, 43 le piazze in tutta Italia.

I settori interessati

TRASPORTO PASSEGGERI Protesta di 4 ore per il trasporto pubblico locale, aereo e marittimo. Gli aerei, si fermano dalle 10 alle 14, Ita ha già cancellato 68 voli, di cui 18 internazionali e 50 domestici. Bus, metro e tram, navi e traghetti, dalle 9 alle 13, nel rispetto delle fasce di garanzia. A rischio per l’intera giornata i taxi.

VIGILI DEL FUOCO Lo sciopero sarà di 4 ore anche per i vigili del fuoco, dalle 10 alle 14.

RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZI DI PULIZIA Si fermano per l’intera giornata, nel rispetto però dei servizi minimi indispensabili garantiti.

SCUOLE Lezioni a rischio per ogni ordine e grado e stop anche alla ricerca e nelle Università.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UFFICI PUBBLICI Servizi a rischio per l’intera giornata.

SANITA’ Servizi a rischio nel rispetto dei servizi minimi essenziali.