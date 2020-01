Posted on

Per l’assessore Dallapiccola si tratta di “un’occasione straordinaria per promuovere in modo unitario servizi e prodotti” Trento – Terme e Gruppi Folk del Trentino, un abbinamento di successo all’EXPO 2015 di Milano. Piazzetta Trentino ospita infatti dal 21 al 27 agosto la nuova immagine delle terme del Trentino. Con lo slogan bilingue “Le Terme delle […]