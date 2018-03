Una giornata in Val Venegia con la SAT

Connect on Linked in

Una giornata diversa in Val Venegia con la SAT, nel cuore delle Pale di San Martino

di Ervino Filippi Gilli

Val Venegia – Primiero (Trento) – Sono convinto che per un membro di una Società come quella degli Alpinisti Tridentini (SAT) l’appartenenza non voglia dire solo l’andare sui monti fine a sè stesso, il fare la via di arrampicata più difficile od il percorso più lungo in meno tempo, ma sia portare in montagna quella parola che in tanti ormai abbiamo dimenticato: la solidarietà, ovvero il fare qualche cosa per gli altri ottenendone in cambio un semplice grazie, che sembra poco ma vale moltissimo.

In quest’ottica un gruppo di volontari ha “speso” il proprio tempo libero (rinunciando a trascorrerlo con la famiglia o, perché no, per andare a fare una escursione) per accompagnare un gruppo di persone in Val Venegia.

Così, con un tempo che non prometteva niente di buono, alle otto e mezza del mattino siamo partiti dalla sede del Piccolo Principe per dirigerci in Val Venegia, rinnovando quella collaborazione con questa struttura iniziata lo scorso anno con le gite a Sagron ed in Fossetta. Raggiunto Pian dei Casoni alla nostra comitiva si sono aggiunti anche gli ospiti e gli accompagnatori di Maso Toffa e, tutti assieme, ci siamo incamminati in Val Venegia.

Cosa siano il Piccolo Principe ed il Maso Toffa di Carano (strutture gestite rispettivamente dalle cooperative Vales ed Oltre) è presto detto: sono due strutture socio-riabilitative per adulti in situazione di fragilità. L’idea di accompagnare persone che altrimenti in montagna difficilmente ci andrebbero da sole, è una esperienza gratificante che, se sommata al fatto che il tempo di ha dato una grande mano regalandoci una splendida giornata di sole (e chi lo avrebbe sperato vite le premesse del mattino?), ha reso questo sabato una giornata speciale.

Tutti siamo arrivati a Malga Venegia, alcuni trasportati gentilmente con la motoslitta dal gestore della struttura, altri a piedi: con chi era più in forma abbiamo raggiunto anche la Venegiota per poi tornare e pranzare tutti assieme alla Venegia.

Nel pomeriggio, dopo le foto di rito, ci siamo incamminati verso Pian dei Casoni chi sfruttando la strada chi, con le racchette da neve, seguendo le tracce di un sentiero in mezzo al bosco. Che dire della giornata? Sicuramente gratificante e certamente da ripetere in altra occasione.