Vendevano falsi rilevatori di gas in tutto il NordEst: indagine della Finanza di Salò

Gli operatori “porta a porta” vendevano finti rilevatori del gas; al momento del pagamento riuscivano a digitare nel P.O.S. portatile un prezzo notevolmente superiore rispetto a quello pattuito nella documentazione commerciale fatta firmare agli ignari clienti.

NordEst – L’indagine dei Finanzieri di Salò ha svelato un’articolata organizzazione criminale con base a Brescia, composta da 48 persone, che operava su vasta scala, sia per il numero di vittime (accertati nr. 208 episodi), sia per estensione territoriale: Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto. Si calcola che i truffatori siano riusciti a intascare oltre 2,1 mln di euro.

Nella mattinata di lunedì 13 gennaio 45 Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, supportati da quelli mantovani e cremonesi e con l’ausilio di un’unità cinofila “cash-dog” e del supporto tecnico del S.C.I.C.O. per la ricerca di beni o materiali occultati, hanno eseguito perquisizioni nelle province di Brescia, Cremona e Mantova.

In breve

Due persone sono state portate al Santa Chiara di Trento per le conseguenze di un incendio divampato nella mattinata di lunedì 13 gennaio in un garage a Tavernaro sulla collina di Trento. All’ospedale Santa Chiara sono finiti un ragazzo di 24 anni che ha riportato una frattura, forse nel tentativo di fuggire dalle fiamme, e un anziano di 85 anni che è stato ricoverato per precauzione. Nessuno dei due è grave. L’incendio è divampato – per cause da accertare – nello scantinato di una palazzina residenziale in via per Villamontagna.