Veglia per la pace a Trento in Cattedrale giovedì 12 settembre: diretta streaming e tv

La Chiesa di Trento invita tutti a invocare pace e perdono per ogni conflitto in corso nel mondo

Trento – È quanto accadrà in particolare nella Veglia in programma domani, giovedì 12 settembre, alle ore 20.30 in Cattedrale a Trento. Un appello a camminare “Insieme sulla via della pace”, come recita il titolo dell’iniziativa, affidandosi alla forza della preghiera condivisa. La Veglia, guidata dall’arcivescovo Lauro Tisi, vedrà anche la partecipazione di rappresentanti di altre confessioni, riuniti del Consiglio di Chiese Cristiane di Trento.

Sullo sfondo, i richiami incessanti di papa Francesco che più volte ha denunciato una “terza guerra mondiale a pezzi” divenuta ormai un “vero e proprio conflitto globale”, come ricordava a gennaio 2024 nel tradizionale discorso di inizio anno al Corpo diplomatico. Nella Veglia sarà ricordata la guerra su larga scala scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina e il conflitto infinito tra Israele e Palestina, che rischia di allargarsi a tutto lo scacchiere mediorientale.

Ma nella preghiera in Duomo passeranno idealmente davanti agli occhi le immagini dei 56 conflitti attivi nel mondo, come registra l’edizione 2024 del Global peace index e come raccontano anche molti missionari trentini impegnati negli scenari più problematici. Si tratta del numero più alto mai registrato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La Veglia potrà essere seguita in diretta anche sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento (canale 12).