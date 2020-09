Vedrette di Ries, alpinista altoatesino precipita e muore

Posted on

Il portoghese Paulo Castro in Trentino per verificare il percorso partecipato della Carta Europea del Turismo Sostenibile Trento – Si è svolta nei giorni scorsi la visita del portoghese Paulo Castro di Europarc Federation, in Trentino per la verifica connessa alla candidatura del sistema delle Reti di Riserve alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree […]