Vedrette di Ries, alpinista altoatesino precipita e muore

Drammatico incidente sul monte Collalto, sopra Riva di Tures. La vittima è un uomo di 54 anni

Bolzano – Nuova tragedia della montagna. A perdere la vita oggi (domenica 13 settembre), poco dopo le 13 di domenica, un alpinista altoatesino di 54 anni: Norbet Unterhuber, residente a Perca.

Stava scalando il monte Collalto, nel gruppo delle Vedrette di Ries, sopra Riva di Tures, in Val Pusteria, in compagnia della moglie, quando ha perso l’appiglio ed è precipitato nel vuoto per 200 metri. Sul posto il soccorso alpino di Campo Tures e il Pelikan 2 che hanno solo potuto recuperare il corpo dell’alpinista.

E’ la seconda vittima della montagna in Alto Adige in due giorni. Sabato 12 settembre sullo Sciliar ha perso la vita Barbara Kinigadner, 35 anni, di Varna.