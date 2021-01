VDay Associazioni 118 Bellunese: vaccinati in 357

Posted on

I famigliari di Sebastiani confermano che lui e Bonmassar in sicurezza al base, che hanno raggiunto in autonomia questa mattina alle 5.40 ora italiana. I due erano attesi al capo base martedì, come spiegava l’agenzia ungherese Kalifa, ma erano rimasti bloccati dal maltempo che ha interrotto tutti i tentativi di vetta che erano al momento in corso Trento […]