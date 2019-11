Vaticano, albero di Natale da Asiago e presepe da Scurelle, terre colpite Vaia

Il presepe a Piazza San Pietro arriverà dal Trentino. Cerimonia di inaugurazione del presepe e dell’illuminazione dell’albero in piazza San Pietro si terrà giovedì 5 dicembre

Roma – Per il Natale 2019, in occasione del suo ventesimo compleanno, il presepe di Scurelle sarà in Piazza San Pietro in Vaticano. Cerimonia ufficiale il 5 dicembre. Fervono infatti i preparativi a Scurelle per l’appuntamento che porterà il grande presepe ligneo nientemeno che in piazza San Pietro, in Vaticano.Nel 2016 fu la volta dell’albero, il bellissimo abete della Val Campelle, donato dal Comune e dalla Valsugana al pontefice.

Numerosi i volontari e le ditte che hanno dato la propria disponibilità per il rifacimento e l’allestimento del presepe, che saranno realizzate in modo da poter essere facilmente smontabili e rimontabili in piazza San Pietro, dopo il lungo viaggio. Pastori, Re Magi, angeli, zampognari, donne e bambini che sembrano “vivi” tanta la precisione nei particolari e la ricerca di una loro espressività.

Personaggi che fanno parte della storia e della cultura contadina della Valsugana e che rappresentano i lavori della tradizione trentina di un tempo . Accanto al lavoro dei Deflorian c’è quello dei tutto il Comitato Amici del Presepe che curano anche il vestiario dei manichini nei minimi particolari. Tutti i soggetti partiranno alla volta di Roma, su alcuni camion messi a disposizione di alcune ditte locali, che si sono offerte di effettuare gratuitamente questo viaggio. Al loro fianco vi saranno anche i mezzi messi a disposizione dalla Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento.

Da Asiago l’albero di Natale

Giunge invece dall’altipiano di Asiago l’imponente abete rosso (alto circa 26 metri, con diametro di 70 centimetri) che verrà innalzato accanto al presepe. È stato donato insieme con una ventina di alberi più piccoli dal Consorzio di usi civici di Rotzo-Pedescala e San Pietro, in provincia di Vicenza.

“Albero e presepe – riferisce l’Osservatore Romano – sono legati insieme dal ricordo della tempesta che tra ottobre e novembre 2018 ha devastato molte zone del Triveneto”.

Quest’anno, inoltre, il Gruppo presepio artistico Parè di Conegliano, in provincia di Treviso, curerà l’allestimento della natività nell’Aula Paolo VI.