Vasco Rossi in Trentino nel 2021, agenzia spettacoli Intersuoni: “Non c’è assolutamente nulla di confermato”

L’ipotesi di un concerto evento di Vasco Rossi in Trentino riscalda il dibattito

Trento – “Con riferimento alle notizie riguardanti l’utilizzo dell’area San Vincenzo di Mattarello per fini di grandi manifestazioni concertistiche, la giunta provinciale di Trento precisa che, la presenza della rock star Vasco Rossi è una delle ipotesi sulle quali si sta lavorando. Qualora l’evoluzione delle trattative registrasse un auspicabile esito positivo, sarà l’Agenzia che cura i diritti dell’artista, in accordo con la Provincia, a confermarlo”.

La nota dell’Agenzia trentina ‘Intersuoni’

“In merito alle voci che circolano relative alla possibile realizzazione di un concerto della rockstar Vasco Rossi in Trentino nel corso del 2021 – Intersuoni Agenzia -, comunica che nei mesi scorsi ha proposto alla Presidenza della Provincia Autonoma di Trento una serie di grandi nomi italiani ed internazionali, in previsione di una sistemazione dell’area San Vincenzo di Mattarello da destinare alla realizzazione di grandi eventi e spettacoli.

Quello di Vasco Rossi – spiegano Ettore Caretta e Fausto Bonfanti – è uno dei nomi di cui si è discusso, e come d'altronde altri nomi del panorama internazionale, ha incontrato il gradimento del Presidente Fugatti, ma al momento non c’è assolutamente nulla di confermato in merito alla concreta realizzazione di un concerto del Blasco, che sarebbe comunque l’evento musicale più importante mai realizzato in Trentino.

Nel momento in cui dovessero esserci le condizioni per una conferma del concerto, sarà il management dell’artista di comune accordo con la Provincia Autonoma di Trento e con Intersuoni a comunicare tutte le informazioni riguardanti l’evento”.

La nota dell’agenzia Intersuoni