Vasco Rossi riparte dal Trentino: la Provincia conferma l’evento per maggio 2022

NordEst – La Provincia autonoma di Trento conferma che, come annunciato sui social dalla rockstar Vasco Rossi, per l’anno prossimo il 20 di maggio è previsto un concerto a Trento nella zona di San Vincenzo da parte del cantautore italiano di maggior successo.

La giunta provinciale ha approvato oggi una delibera che intende mettere in campo gli strumenti per realizzare un evento atteso e di grande richiamo che nelle intenzioni vuole essere un primo passo per fare di Trento e del Trentino un territorio capace di ospitare grandi eventi musicali (ma anche sportivi) di livello internazionale.