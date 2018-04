Variante strada Rolle, l’assessore Gilmozzi risponde all’interrogazione provinciale: priorità all’ambiente

Connect on Linked in

Dopo gli incontri pubblici dei giorni scorsi, arriva anche la risposta ufficiale dell’assessore provinciale Mauro Gilmozzi all’interrogazione della Lega Nord

Trento – Mentre la procedura per la realizzazione della variante stradale di Rolle prosegue con le varie osservazioni presentate dagli Enti interessati, nei giorni scorsi l’assessore provinciale competente Mauro Gilmozzi, ha risposto ai dubbi sollevati dall’ormai ex consigliere provinciale Maurizio Fugatti, tornato da poco in Parlamento.

Oltre ai passaggi tecnici già illustrati nei vari incontri pubblici a Primiero, tra gli aspetti più interessanti della risposta della Provincia, non passa inosservato il finale, nel quale si precisa: “Qualora nell’ambito dell’iter approvativo dell’Opera descritto, dovessero emergere elementi e criticità tali da far ritenere non sostenibile la soluzione in esame, l’Amministrazione necessariamente individuerà una diversa soluzione che, qualora più costosa, dovrà trovare idonea copertura e previsione finanziaria nel piano per la viabilità tenuto conto delle priorità ed esigenze dell’intero territorio provinciale”.