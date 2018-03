Primiero, Variante Passo Rolle: affollato incontro pubblico. Il Parco annuncia importanti osservazioni

Connect on Linked in

Seconda serata pubblica dopo il confronto in Auditorium sul progetto di variante stradale a passo Rolle

Primiero (Trento) – Statale 50 del passo Rolle, prosegue la consultazione sul progetto preliminare. Secondo appuntamento pubblico, mercoledì sera a Primiero.

Il 28 febbraio scorso è stato avviato il procedimento di consultazione sul progetto preliminare, strumento previsto dalle norme in materia di valutazione di impatto ambientale che serve ad acquisire tutte le osservazioni utili a definire gli elementi essenziali per la redazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale, da sottoporre successivamente al procedimento di VIA.

Il termine ultimo per presentare osservazioni è il giorno 25 marzo. Subito dopo, seguirà il procedimento di VIA. La documentazione del progetto è consultabile al sito:http://www.territorio.provincia.tn.it/gcopresenter/presenterShow.json?task=play&id=88 cliccando sull’icona corrispondente al progetto interessato. La documentazione tecnica di tutte le procedure in corso è accessibile su:www.valutazioneambientale.provincia.tn.it cliccando Consultazioni delle procedure VIA e VAS.

L’incontro pubblico con gli interventi

I saluti del presidente Pradel e dell’Assessore Gilmozzi

(Interventi iniziali dal minuto 9)

La presentazione dei tecnici e gli interventi del pubblico

(Gli interventi dal minuto 36)