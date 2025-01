Variante di Castel Tesino, si apre l’iter per la progettazione

La documentazione trasmessa ad Apac per la prossima pubblicazione del bando di gara sul progetto

Castel Tesino (Trento) – Parte l’iter che porterà all’affidamento della progettazione per la variante di Castello Tesino in località Molizza e Sottomolizza. Un’opera (in sigla S-798) dal costo totale finanziato di 10.120.000,00 euro, per la quale l’Agenzia provinciale per le opere pubbliche, che cura l’intervento, ha trasmesso all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti la documentazione che servirà alla prossima pubblicazione del bando relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva. Un passaggio successivo alla fase già espletata nei mesi scorsi degli studi preliminari, delle analisi e dei rilievi propedeutici alla definizione progettuale.

L’ipotesi di tracciato finora discussa e che sarà affinata nella fase di progettazione prevede di bypassare l’abitato attraverso la piana di Sottomolizza con una strada a carreggiata unica e a doppio senso di circolazione. Un miglioramento della viabilità che darà benefici non solo a Castello ma a tutta la conca del Tesino, favorendo l’accesso al passo del Brocon che mette in collegamento Valsugana, Tesino e Vanoi-Primiero. Un ambito importante per il turismo invernale e estivo in Trentino e di grande pregio naturalistico, come evidenziato dal passaggio dell’ultimo Giro d’Italia in una delle tappe di montagna più emozionanti.

L’ipotesi di tracciato esaminata negli studi preliminari prevede di bypassare l’abitato attraverso la piana di Sottomolizza con una strada a carreggiata unica e a doppio senso di circolazione. L’innesto con la Strada provinciale 78 verso Trento è previsto con un incrocio a rotatoria come per l’innesto mentre sulla provinciale 79 lato Tesino. Il tracciato previsto si sviluppa in località Molizza e Sottomolizza, con direzione da ovest verso est tra le località Figliezzi e Arnazza; la strada principale sarà costituita da un tratto di circa 1.820 metri e coprirà un dislivello di circa 95 metri, con una pendenza massima prevista tra il 8 e 9%.

Il prossimo passo sarà quindi la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della progettazione PFTE, della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo di opzione di aumento entro il quinto d’obbligo e oneri previdenziali.

