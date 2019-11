“Varda ti, no averie mai dit, no!” torna in scena a Imèr sabato 16 novembre alle 20.45

Nuovo appuntamento da non perdere a teatro



Imèr (Trento) – Dopo il successo dei giorni scorsi a San Martino di Castrozza, torna in scena sabato 16 novembre alle 20.45 al teatro di Imèr, la divertente commedia in dialetto primierotto, scritta dalla brillante Stefania Turra, “Varda ti, no averie mai dit, no!”.

Un appuntamento da non perdere a teatro con la compagnia primierotta “El Feràl”. Come al solito particolarmente ricco il cast di personaggi e interpreti che sanno regalare attimi di vero coinvolgimento.

Sabato 16 novembre ore 20.45 – Teatro di Imèr (TN)

I protagonisti