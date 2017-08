Valle del Vanoi, “Una Montagna di Birra”: buona la prima e domenica a Ronco torna il giro dei “Colmei”

Connect on Linked in

Successo per la prima edizione dell’evento “Una Montagna di Birra”- grazie ai molti volontari in campo – con i birrifici artigianali di montagna a Prade nel Vanoi. A Ronco torna il tour enogastronomico tra i “Colmei”

Valle del Vanoi (Trento) – Il 29 luglio è andata scena a Prade la manifestazione “Una montagna di birra” che ha celebrato l’abilità dei mastri birrai nel produrre birre di qualità partendo dai prodotti agricoli d’eccellenza. Sette birrifici artigianali provenienti dalle Alpi allineati in Piazza Guglielmo Marconi, che si è animata fin dal tardo pomeriggio.

Soddisfatti – ringraziano soprattutto i molti volontari in campo – il presidente del Consorzio turistico del Vanoi, Marco Felici e il presidente della Pro Loco di Prade Cicona e Zortea, Ivan Bettega per l’ottima riuscita della prima edizione dell’evento.

Centinaia di turisti, residenti (un po’ meno), assenti le autorità locali, nonostante questo è stata la festa dell avera birra. Senza eccessi, e con momenti di grande qualità dedicati ai mastri birrai locali ma non solo.

C’era anche il brifficio del “Grillo” che prende il nome dal mitico De Zolt che per anni ci ha fatto sognare con gli sci stretti. Insoma una vera festa di piazza con grande attenzione alla qualità che guarda la futuro con entusiasmo.

La montagna non diventa un ostacolo e un luogo periferico ma un’opportunità di sviluppo imprenditoriale per il proprio territorio. Molte delle birre in degustazione utilizzano nelle ricette prodotti locali sviluppando, in alcuni casi, opportunità di creare “filiere corte” e prodotti a km zero. Queste sinergie si sono ben manifestate quando in piazza Lorenzo Dabove in arte Kuaska, guru italiano del mondo della birra artigianale e giudice internazionale ha condotto magistralmente un laboratorio di degustazione che ha unito due produttori locali.

Le birre acide del birrificio Bionoc’ di Mezzano sono state abbinate ai formaggi prodotti con latte crudo da Malga Cavallara al passo del Brocon. Kuaska, da battitore libero, ha incantato i presenti raccontando ai numerosi presenti aneddoti e storie birrai che ha sperimentato in ogni angolo del mondo.

Sempre in piazza Marconi la Proloco di Prade, Cicona e Zortea organizzatrice della manifestazione ha curato la cucina con prodotti locali mentre le note degli Orsi polari e il karaoke di Alessandra accompagnavano gli assaggi di birra.

I lusinghieri numeri dei partecipanti hanno già spinto la Pro Loco a confermare “Una montagna di birra” anche per il prossimo anno pensando magari di estendere l’evento su due giorni con un evento itinerante che coinvolga più paesi, per soddisfare la grande sete di buona birra che in queste settimane assolate si fa ancora più sentire.