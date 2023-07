Torna domenica 23 luglio Vanoi E-Bike 2023: l’atteso raduno di bici elettriche tra le Dolomiti e il Lagorai

Domenica 23 luglio 2023, una giornata di sport e divertimento per tutti gli appassionati delle due ruote, su due percorsi (29km e 37km) immersi nel cuore verde del Trentino. Un evento pensato per sportivi e famiglie, con molte attività collaterali

Valle del Vanoi (Trento) – Sarà l’occasione giusta per godersi alcuni momenti di grande relax nella natura. Non mancheranno prodotti locali nei punti ristoro diffusi sul circuito. Due i percorsi previsti per il raduno di bici elettriche: rispettivamente di 29 km e 37 km con partenza alle ore 9.15 presso la località Ghiaie a Caoria; arrivo fissato entro le ore 14.15. Lungo i due percorsi si troveranno punti ristoro situati in zone panoramiche e suggestive, con aperibike in località Stel dove si trova la Segheria di Valzanca, sito dell’Ecomuseo del Vanoi sul sentiero etnografico. Confermato il percorso verde di 29 km, lungo la via delle malghe ai piedi del Lagorai, che scendendo porta ai 1.700 mt di Malga Fossernica di Dentro.

Novità 2023: il nuovo percorso di 37 km che si snoda lungo un suggestivo percorso caratterizzato da inediti luoghi, quali il Lago Nero, Malga Laghetti e Coldosè. Tra i partecipanti all’edizione 2023 sarà presente il noto influencer veneto, ‘Canal il Canal’.

Costo di iscrizione: €20,00 fino a mercoledì 19 luglio 2023 in modalità online sul sito www.usvanoi.it . Salvo chiusura anticipata è possibile iscriversi direttamente nelle giornate di sabato 22 luglio dalle re 15.00 alle ore 18.00 ed il giorno dell’evento dalle ore 7.00 alle ore 8.30 presso la partenza al costo di €25,00. La quota comprende il pettorale di iscrizione, ristori lungo i percorsi, pranzo tipico e pacco evento. Le tracce dei percorsi sono scaricabili dal sito: www.usvanoi.it

Pacchetto con noleggio bike incluso: al prezzo evento di €50,00 è disponibile il pacchetto completo comprendente pettorale, ristori, pranzo, pacco evento e noleggio di una e-bike che troverete in loco il giorno della manifestazione. La e-bike sarà a disposizione per tutta la durata della manifestazione con servizio assistenza presente in loco. Per motivi organizzativi il pacchetto è aquistabile solo online sul sito www.usvanoi.it entro il 15 luglio 2023.

Info e iscrizioni obbligatorie: Tel. 345-8012820 | www.usvanoi.it