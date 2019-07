Vanoi, Jeep nel “Cuore verde del Trentino”: No Grazie. E’ questo il turismo in Valle?

Connect on Linked in

Sono in molti in queste ore a prendere le distanze dalle immagini che stanno girando sui social, con jeep che attraversano il torrente Vanoi. Da chi sono state autorizzate, quante sono, quali sono i tragitti percorsi, ma soprattutto è questo il messaggio turistico che la Valle vuole trasmettere? Dov’è finito il territorio “Green way?”

Valle del Vanoi (Trento) – Sono in molti a chiederselo in queste ore, dopo le polemiche di queste settimane legate al Jeep Camp che si sta svolgendo a San Martino di Castrozza fino a domenica 14 luglio con oltre 800 mezzi presenti da tutta Europa.

Un evento che sul Vanoi non ha ricadute turistiche, ma evidentemente è interessante per escursioni off road anche nei torrenti della zona così come in zona Vederne e altre aree di Primiero e San Martino di Castrozza, guidati da tutor.

La foto che pubblichiamo (frame tratto da un video promozionale dell’evento) – è divenutata in poche ore virale su alcuni gruppi facebook – e ha destato particolare disappunto in zona. Tanto da far intervenire anche il locale Consorzio turistico del Vanoi che si dichiara estraneo ad attività di questo genere sul territorio.

“Promuoviamo da tempo – spiega Marco Felici, presidente del Consorzio turistico del Vanoi – un territorio green, un cuore verde del Trentino che sia davvero tale e ci ritroviamo poi immagini come queste sul web? Si tratta di un vero e proprio pugno nello stomaco per il nostro ambiente e per la Valle, oltre che per il nostro marketing, fatto di eventi ecosostenibili, attenti all’ambiente e alla cura del territorio”.

I commenti sui social confermano la linea del Consorzio turistico del Vanoi e si chiedono in particolare chi abbia autorizzato attraversamenti del torrente o eventi off road di questo genere. Un messaggio per l’ambiente, che non passa di certo inosservato.

Il video promozionale

Camp Jeep 2019 | Gladiator, Trackhawk, Wrangler 1941 e.. 💣 Il nostro @luca Luca Frigerio ci svela in anteprima la location che ospiterà il Camp Jeep 2019, l'evento dedicato agli appassionati del Marchio americano e off-road 👉🏻 Dal 12 al 14 luglio 2019, a San Martino di Castrozza (TN) sono attesi più di 1.600 Jeepers e oltre 800 vetture ⚠ Sono stati allestiti oltre 40 km di fuoristrada, concerti, barbecue, il museo Jeep e due modelli inediti per il mercato europeo: la Wrangler 1941 e il pick-up Gladiator 🔥 Guardate il video e non perdetevi questo evento unico! 📹 [8.43m] Pubblicato da AutoMoto.it su Giovedì 11 luglio 2019

I commenti sui social