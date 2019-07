Jeep Camp 2019, nel “Cuore verde del Trentino”: No Grazie. Sul monte Vederna mezzi fuori dai percorsi

Connect on Linked in

Sono in molti in queste ore a prendere le distanze dalle immagini che stanno girando sui social, con jeep che attraversano il torrente Vanoi. Da chi sono state autorizzate, quante sono, quali sono i tragitti percorsi, ma soprattutto è questo il messaggio turistico che la Valle vuole trasmettere? Dov’è finito il territorio “Green way?”. Sul monte Vederna, mezzi segnalati fuori dai percorsi

Valle del Vanoi (Trento) – Sono in molti a chiederselo in queste ore, dopo le polemiche di queste settimane legate al Jeep Camp che si sta svolgendo a San Martino di Castrozza fino a domenica 14 luglio con oltre 800 mezzi presenti da tutta Europa.

Un evento che sul Vanoi non ha ricadute turistiche, ma evidentemente è interessante per escursioni off road anche nei torrenti della zona così come in zona Vederne e altre aree di Primiero e San Martino di Castrozza, guidati da tutor.

L’organizzazione precisa in queste ore che il Vanoi è stato interessato solo da alcuni passaggi promozionali, mentre i percorsi ufficiali del jeep camp, non hanno interessato il territorio e non sono stati autorizzati.

La foto che pubblichiamo (frame tratto da un video promozionale dell’evento) – è divenutata però in poche ore virale su alcuni gruppi facebook – e ha destato particolare disappunto in zona. Tanto da far intervenire anche il locale Consorzio turistico del Vanoi che si dichiara estraneo ad attività di questo genere sul territorio.

“Promuoviamo da tempo – spiega Marco Felici, presidente del Consorzio turistico del Vanoi – un territorio green, un cuore verde del Trentino che sia davvero tale e ci ritroviamo poi immagini come queste sul web? Si tratta di un vero e proprio pugno nello stomaco per il nostro ambiente e per la Valle, oltre che per il nostro marketing, fatto di eventi ecosostenibili, attenti all’ambiente e alla cura del territorio”.

I commenti sui social confermano la linea del Consorzio turistico del Vanoi e si chiedono in particolare chi abbia autorizzato attraversamenti del torrente o eventi off road di questo genere. Un messaggio per l’ambiente, che non passa di certo inosservato.

Il video promozionale

https://www.facebook.com/AutoMoto.it/videos/2264638663585011/

I commenti sui social

Mi piange il cuore…per davvero Anche nel Vanoi! Vorrei dire tante di quelle brutte cose …da rischiare na denuncia … Siamo al torrente Vanoi vicino alla Baita Oasi al parco fluviale… inutile ricordare che li ci sono trote e non solo, vorremmo il Vanoi rimanesse Cuore Verde, slogan coniato da Giuliano Orsingher come il logo. Il transito veicolare sugli argini di fiumi e torrenti comporta inevitabilmente sollecitazioni di tali difese idrauliche, con maggiore necessità di manutenzione ed interventi. Inoltre è potenzialmente rischioso a causa delle continue variazioni di portata e di regime idraulico. Per tali motivi il transito è normalmente riservato agli organi competenti per le attività connesse al controllo ed agli interventi sui relativi corsi d’acqua. L’Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo rilascia però, qualora non vi sia per il richiedente altra possibilità di accesso, l’autorizzazione a transitare con veicoli (trattori, auto, moto, camion) su determinati tratti di argini e strade di servizio del demanio idrico provinciale. L’autorizzazione precisa le condizioni da rispettare. Ente competente Ufficio Demanio idrico Ecco la prova, da google maps https://www.google.it/…/data=!3m6!1e1!3m4… Non riesco a capirne la ragione Perché “godere” della natura in armonia e silenzio camminando?? Diamo modo a tutti i cafoni con SUV di saltarci sopra e magari farci pure le derapate.. Chi è il genio che ha inventato questo tipo di proposte? Tipica (in)coerenza risultante da anni di soldi pubblici a palate ad Apt, progetti e consulenze (anche universitarie) di marketing turistico. Per arrivare a questo risultato spendendo milioni di euro in meno bastava che qualcuno scorrazzasse col fuoristrada per qualche foto… …I guai sono sono iniziati quando tante persone hanno cominciato a voler emulare Indiana Jones, di fatto trasformando un veicolo, necessario in determinati ambiti, in oggetto da divertimento. Chi dobbiamo ringraziare per questo regalo?

Jeep fuori dai percorsi sul monte Vederna