Vanoi, incidente domenica pomeriggio a Cicona: due feriti

Soccorsi mobilitati domenica poco prima delle 16

Canal San Bovo (Trento) – Una donna del posto di 43 anni e un operaio proveniente da fuori valle, di 41 anni, sono rimasti feriti in modo non grave, domenica pomeriggio in seguito ad un incidente stradale a Cicona, nel comune di Canal San Bovo.

Nei pressi di una curva molto stretta in centro paese (foto), si sono scontrati un pick up e un secondo mezzo. Immediato l’intervento sul posto dei soccorsi arrivati numerosi in zona a sirene spiegate, con mezzi sanitari e vigili del fuoco.

Secondo le informazioni fornite dalla centrale di Trentino emergenza, le due persone rimaste ferite nello scontro, sono state trasferite in ambulanza al vicino ospedale di Feltre. Rilievi in corso da parte dei carabinieri, per stabilire la dinamica dell’impatto.