Vanoi, incidente auto – bici in località Valline

I sanitari del 118 sono intervenuti domenica verso le 12 nel Vanoi per un incidente auto – bici, senza gravi conseguenze

Valle del Vanoi (Trento) - Incidente stradale domenica verso le 12 nella Valle del Vanoi. In località Valline, poco dopo l’abitato di Zortea, nel comune di Canal San Bovo. Per cause in corso di accertamento, un’auto ha urtato una bici che stava salendo verso il lago di Calaita.

Il ciclista, un 59enne residente in zona, è caduto sull’asfalto riportando varie ferite. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 con l’autosanitaria e successivamente trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre per le prime cure.

Non avrebbe riportato però ferite gravi. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari, anche i Carabinieri della Stazione locale per i rilievi di legge.