Valle del Vanoi, Elisoccorso a Caoria per un tragico malore: deceduto escursionista veneziano

Intervento poco dopo le 16 di sabato per un tragico malore a malga Laghetti

Caoria (Trento) – Recuperata sabato in serata la salma dello sfortunato escursionista, Enrico Mosele, veneziano di 76 anni, deceduto in seguito ad un arresto cardiaco durante un’escursione in quota.

L’equipe medica di Trentino Emergenza, è stata mobilitata da alcuni escursionisti con le ciaspole a malga Laghetti per un grave malore sul posto. Immediato l’intervento dell’eliambulanza atterrata nella piazzola di Caoria, che ha poi trasferito i tecnici del Soccorso alpino in quota.

Il decesso

L’uomo, di 76 anni, residente nel veneziano, si è accasciato a terra mentre con un gruppo stava percorrendo con le ciaspole il sentiero che dal rifugio Refavaie porta a passo Sadole. La tragedia è avvenuta proprio nei pressi di malga Laghetti.

Il coordinatore dell’area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha fatto sbarcare sul posto l’equipe con il tecnico di elisoccorso e due soccorritori. Il medico però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il recupero con il quad

Nel frattempo una squadra di terra del Soccorso Alpino ha raggiunto il luogo con il quad e ha proceduto al trasporto della salma con la barella fino a valle. La salma è stata poi ricomposta in tarda serata nella camera mortuaria di Pieve a Primiero.