Vanoi ebike 2021: “Buona la prima” con oltre 70 bici al via

“Buona la prima, così dicono… e così è stato”, confermano dall’Unione sportiva Vanoi. Il grazie degli organizzatori a quanti hanno reso possibile l’evento

Canal San Bovo (Trento) – Oltre 70 bici elettriche hanno preso parte alla prima edizione dell’evento, con tanto divertimento tra le Dolomiti e il Lagorai. Un appuntamento organizzato dall’Unione sportiva Vanoi.

E’ andato in scena, in uno dei luoghi più naturali e suggestivi del Trentino orientale, dal 16 al 18 luglio. Un evento unico in zona, pensato per sportivi e famiglie, accompagnato da una lunga serie di altri appuntamenti collaterali.

Due i percorsi organizzati in valle con partenza e arrivo da Caoria: uno di 29 km con un dislivello di 1070 metri ed un secondo di 53 km con un dislivello di 2000 metri, in un anfiteatro naturale di rara bellezza tra le Dolomiti e il Lagorai.

“L’attesa per la prima edizione – sottolinea il direttivo dell’Us Vanoi – è stata ripagata da una più che soddisfacente partecipazione, tanto da decretare la piena riuscita dell’evento.

Un risultato che il direttivo dell’Unione Sportiva Vanoi vuole condividere con tutti i collaboratori ed i volontari che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. Ringraziamo – conclude Us Vanoi – gli sponsor e gli Enti che hanno creduto nell’iniziativa. Un arrivederci a tutti alla prossima edizione 2022”.