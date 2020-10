Vanoi, dopo l’esclusione dei più votati dalla Giunta, il sindaco Rattin spiega: “Assessorati assegnati con criteri innovativi”

In una nota alla stampa, il primo cittadino, Bortolo Rattin motiva le scelte di questi giorni. Primo consiglio comunale e giuramento a porte aperte – nel rispetto delle norme covid – lunedì 5 ottobre alle 20.30

Canal San Bovo (Trento) – “Un sentito grazie – si legge in una nota diffusa in queste ore dal neo sindaco Bortolo Rattin (in foto) e dal suo gruppo – ai concittadini che hanno avuto fiducia nel progetto “Va.Noi – Insieme si può” e nella squadra che si è resa disponibile a realizzarlo. Come previsto dalla legge, al Sindaco spetta la scelta degli Assessori, anche se questo rompe la tradizione che li voleva scelti tra i più votati. L’attuazione del progetto/programma elaborato insieme in questi mesi richiede il coinvolgimento attivo di tutta la squadra secondo criteri di competenza e disponibilità di tempo, ottimizzando le risorse umane a disposizione.

Detta condizione – continua il comunicato – era stata esplicitata sin dai primi incontri ed unanimemente accettata dai candidati membri della lista “Va.noi Insieme si può”. Peraltro, in tutte le assemblee pubbliche, tale circostanza è stata comunicata anche ai cittadini. L’identificazione degli assessorati, obbligatoriamente tre per Statuto Comunale, ha seguito criteri assolutamente innovativi. Accanto al tradizionale Assessorato alla Cultura ed alle Politiche Sociali, vediamo infatti, il nuovo Assessorato alla Comunicazione, Volontariato e Politiche Giovanili, che nasce dall’esigenza, espressa dal programma, di essere più vicini ai cittadini e di comunicare con essi in maniera più diretta ed efficace.

Inoltre, è stato creato l’Assessorato allo Sviluppo Economico, nel quale sono state accentrate sotto un’unica regia, tutte le realtà produttive della Valle. Ciò sulla base dell’assoluta necessità di dare un forte impulso all’economia locale, nella consapevolezza del grave momento di crisi che stiamo attraversando. L’istituzione di un quarto assessorato, consentito dalla normativa, richiede necessariamente la modifica dello Statuto Comunale con le tempistiche conseguenti.

Inoltre il Sindaco intende avvalersi della facoltà di affidare ad ogni singolo consigliere una delega, al fine di creare una sinergia tra questi ed il loro assessore di riferimento, che provvederà a coordinarli e supportarli nella loro attività. Ciò premesso il Sindaco comunica la composizione della giunta comunale di Canal San Bovo:

• MARIAPIERA FRUET – Assessore con delega a: Vicesindaco, Cultura, Ecomuseo del Vanoi, Politiche Sociali;

• JESSICA TAUFER – Assessore con delega alla Comunicazione, Volontariato, Politiche Giovanili;

• DAVIDE CASADIO – Assessore allo Sviluppo Economico, Agricoltura e Foreste, Usi Civici e attività connesse.

Restano in capo al Sindaco le seguenti competenze: relazioni istituzionali, personale, bilancio, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, scuola e formazione. La scelta del Sindaco per l’Assessorato alla Cultura, è caduta su Mariapiera Fruet, che ricopriva la medesima carica nell’amministrazione uscente, ed ha seguito una logica di continuità ed un riconoscimento di competenze nei meccanismi istituzionali, che Le hanno valso anche la nomina a Vicesindaco. Per l’Assessorato alla Comunicazione, Volontariato e Politiche Giovanili, la scelta del Sindaco è ricaduta su Jessica Taufer, che anche grazie alla giovane età, si è dimostrata la più adatta ad instaurare un rapporto comunicativo e relazionale con i cittadini.

L’attribuzione dei sopracitati assessorati è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in relazione alla rappresentatività di genere (quote rosa), che prevede che la composizione della Giunta rispecchi, in proporzione, la composizione del Consiglio. Per l’Assessorato allo Sviluppo Economico, si è data prevalenza ad una figura manageriale, quella di Davide Casadio, ingegnere con esperienza pluriennale di gestione delle risorse umane, che funga da collettore di tutte le progettualità che i consiglieri, in virtù di delega in loro favore, porteranno per il benessere della comunità.

A breve il Sindaco provvederà a conferire, a supporto dei singoli assessorati, specifica delega ai consiglieri comunali. Chiedo a chi ci ha votato – conclude la nota – di continuare a darci fiducia per lavorare serenamente, con tenacia ed impegno, ciascuno per la propria parte di responsabilità, per il futuro della nostra Valle”.