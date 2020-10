Vanoi, dopo le polemiche sulla Giunta comunale, si dimettono il più votato Arnaldo Bettega e Rita Gobber, terza donna per preferenze

Senza i loro voti il gruppo Va.Noi Insieme non avrebbe raggiunto il quorum alle recenti elezioni comunali. A questo punto viene spontaneo chiedersi che cosa pensano gli altri consiglieri eletti della lista: ecco per il momento le riflessioni di Arnaldo Bettega (110 voti) dimissionario con Rita Gobber (66 preferenze). Spazio aperto ad ogni contributo che permetta di riportare una doverosa chiarezza nella comunità

Canal San Bovo (Trento) – “Lascio con rammarico – scrive in una lettera in queste ore l’ex consigliere comunale Arnaldo Bettega (nella foto), dopo le dimissioni -, nonostante la mia piena disponibilità e ringrazio le 110 persone che mi hanno dato grande fiducia.

Con questa mia lettera aperta alla comunità, desidero spiegare a tutta la popolazione la mia scelta di uscire in questi giorni dal gruppo Va.Noi Insieme con la conseguente rinuncia alla nomina di consigliere del Comune di Canal San Bovo, eletto alle recenti elezioni del 20/21 settembre scorso.

Dopo un percorso avviato da alcune persone già ad inizio anno – continua Bettega – per cercare di comporre una lista alle recenti elezioni comunali, mi sono ritrovato in questo gruppo nel mese di agosto, condividendo un ottimo lavoro di squadra. Nelle seguenti riunioni con la popolazione, dove il neo Sindaco Bortolo Rattin illustrava il programma elettorale e i vari progetti in esso contenuti, spiegava per prima cosa che la Giunta sarebbe stata scelta esclusivamente da lui stesso, senza tener conto delle preferenze dei votanti, sapendo le difficoltà incontrate nella campagna elettorale, con la sensazione di non poter raggiungere il quorum e vista la presenza di una sola lista in campo.

Un aspetto che ha creato qualche malumore nell’elettorato, tanto da diffondere in zona una propaganda destabilizzante, che suggeriva persino alle persone di non andare alle urne. In quei giorni, io in prima persona – e di questo molti miei concittadini me ne hanno dato atto – ho cercato di convincere le persone ad andare comunque a votare, perché credevo fermamente nel progetto costruito con il Gruppo Va.Noi Insieme.

Il risultato delle elezioni, ci ha infatti premiato, in primis con il voto della popolazione e per chi scrive in particolare, con la fiducia dimostrata da ben 110 elettori, risultando il primo tra gli eletti in Consiglio comunale di questa tornata elettorale. Da notare che senza queste preferenze, la stessa lista non avrebbe nemmeno superato il quorum necessario per la convalida del voto.

Purtroppo – prosegue l’ex consigliere comunale -, la stessa fiducia non mi è stata data nei giorni successivi dal Sindaco, nonostante avessi offerto piena disponibilità, impegno ed esperienza nel settore turistico, nel quale ho operato per più di 30 anni, come imprenditore e gestore di un noto locale della zona, confrontandomi quotidianamente con i problemi purtroppo, che la nostra Valle registra da tempo.

Il Sindaco mi ha quindi proposto l’incarico di consigliere con delega al turismo, nonostante nel gruppo fosse stata più volte rimarcata l’importanza del settore nella nostra valle. Mi sembrava quindi corretto pensare che il turismo meritasse di più, con una competenza che doveva gestire direttamente un Assessore molto competente.

A questo punto mi sono posto delle domande su come sia stata gestita l’assegnazione dei ruoli all’interno del Consiglio comunale da parte del Sindaco e nonostante fino alla fine, fossi stato disponibile a trovare un modo condiviso per uscire senza strappi, da questa spiacevole situazione, non sono stato preso minimamente in considerazione. Per questo, mi viene da pensare che i giochi fossero già stati fatti precedentemente l’esito del voto. La domanda mi sorge spontanea ora… Servivo forse solo per portare preferenze alla lista?

Certo, tutto questo poteva anche andarmi bene, l’importante però sarebbe stato essere sinceri e trasparenti fin da subito, questo almeno mi aspettavo. Purtroppo però, questa è la politica, spero non di tutti i nostri amministratori, dove spesso sopravvivono i più furbi…

Io evidentemente non lo sono, anche perché non condivido assolutamente quello che mi è stato riferito dopo le elezioni dal mio neo Sindaco: ”Avanti comunque a testa bassa, la gente tra un mese dimentica tutto…” E’ vero, o forse anche no? Sarà il tempo a dare delle risposte…

Concludo con una riflessione che mi rende sereno, perché mi era sorto il dubbio di essere l’unica persona del Gruppo diffidente e sospettosa rispetto a quello che stava accadendo.

Altri invece in questi giorni, hanno avuto la mia stessa sensazione e per me è stato un importante segnale che mi ha guidato nella sofferta decisione di lasciare il mio incarico, nonostante la grande fiducia della mia gente.

Auguro un proficuo lavoro ai neo eletti Amministratori del Comune di Canal San Bovo, precisando che non porto rancore per nessuno del gruppo, dove peraltro – solo da alcuni – ho avuto anche grande supporto e comprensione”.

Arnaldo Bettega

Consigliere comunale dimissionario

Comune di Canal San Bovo