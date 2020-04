Vanoi, contributo dalla Provincia per consolidare tratto di strada verso Caoria

Via libera allo stanziamento

Trento – La Provincia con il competente Servizio gestione strade, ha dato il via libera alla perizia dei lavori di somma urgenza per il consolidamento della sede stradale al Km 0,850 della Sp 56 di Caoria, nel comune di Canal San Bovo, ceduta in seguito alla caduta di piante schiantate dalla tempesta Vaia.

La perizia approvata nel novembre scorso prevede la realizzazione di un’opera di consolidamento della sede stradale con muratura di sostegno in calcestruzzo armato; la realizzazione di tiranti; il ripristino del terreno sottostante e della pavimentazione stradale. Il costo dei lavori ammonta a 28.816,20 euro.