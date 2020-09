Vanoi, c’è la nuova Giunta Rattin: restano fuori i cinque più votati, entrano Fruet, Taufer e Casadio

Una scelta, quella del nuovo sindaco Bortolo Rattin, che non tiene conto delle preferenze espresse dalla popolazione, escludendo dal nuovo esecutivo tutti e cinque i consiglieri con più preferenze. Un provvedimento che non mancherà di innescare serie riflessioni sul significato del voto e della rappresentanza anche a livello locale. Nelle prossime ore è stato annunciato un comunicato che dovrebbe spiegare le motivazioni della scelta

di Christian Zurlo

Canal San Bovo (Trento) – Via libera non senza perplessità nel Vanoi alla nuova Giunta comunale di Canal San Bovo guidata dal neo sindaco Bortolo Rattin che ha deciso di non seguire l’esito delle recenti elezioni comunali per affidare i nuovi incarichi.

Sono stati pubblicati martedì mattina i decreti di nomina dei nuovi assessori, ma le voci sulle deleghe, circolavano già da lunedì in valle, tanto da far già ipotizzare ad alcuni residenti anche una raccolta firme per sollecitare un quarto assessore in Giunta, che assecondi le richieste arrivate dalle urne.

Nelle prossime ore è stato annunciato un comunicato della nuova amministrazione, che dovrebbe spiegare alla popolazione le ragioni di queste scelte.

I consiglieri esclusi

Tra le esclusioni di peso dalla nuova Giunta comunale, risalta in particolare l’assenza del più votato, il consigliere Arnaldo Bettega (110 voti) che grazie al suo impegno personale, in queste settimane era riuscito anche a spegnere le polemiche di fine campagna elettorale per una sola lista in campo, incassando la fiducia delle frazioni alte della valle.

Fuori dal nuovo esecutivo anche il giovane Claudio Cecco con 96 voti, ma anche Andreina Stefani con 95 preferenze che aveva già manifestato l’intenzione di non diventare assessore (anche se non tecnicamente incompatibile con l’incarico). Niente Giunta nemmeno per Alessio Fontana (80 voti) e per Lorenzo Loss (76 preferenze).

Viene spontaneo chiedersi perchè non è stata valutata una Giunta a quattro – come avviene già in molti Comuni – con almeno un assessore in più, anche se richiede modifiche allo statuto dell’Ente.

Certo è che nei prossimi giorni saranno in molti in valle a chiedersi quale sia oggi la valenza del voto popolare – pur considerando le piene prerogative di scelta del sindaco – che non può però permettersi mai, di trascurare completamente le preferenze espresse dai suoi stessi elettori, come sta avvenendo palesemente oggi.

Chi entra nella nuova Giunta a tre

L’assessore di peso della nuova amministrazione comunale di Canal San Bovo guidata da Bortolo Rattin, sarà Davide Casadio (60 voti) con deleghe a: sviluppo economico, foreste, agricoltura, usi civici e ogni altra attività connessa e dipendente.

Due sono invece le donne presenti nell’esecutivo, come imposto dalle quote rosa. Mariapiera Fruet (74 preferenze), già assessore uscente, sarà vice sindaco con le seguenti deleghe: cultura, ecomuseo, politiche sociali e ogni attività connessa o dipendente.

Jessica Taufer (64 voti) si occuperà infine di: comunicazione, volontariato e politiche giovanili, oltre ad ogni altra attività connessa o dipendente.