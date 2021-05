Elisoccorso nel Vanoi, auto nel torrente a Refavaie: giovane di 22 anni trasferito al Santa Chiara

Elicottero in azione sabato sera verso le 19.30 nei pressi del rifugio Refavaie a Caoria, nel Vanoi. Poco dopo le 20.30 un ferito trasferito al Santa Chiara

Caoria (Trento) – Soccorsi mobilitati sabato sera verso le 19.30 nei pressi del rifugio Refavaie per un’auto uscita di strada, dopo il paese di Caoria.

In zona hanno operato i sanitari del 118, elisoccorso ed elicottero per supporto tecnico con unità saf con i vigili del fuoco di Canal San Bovo, per prestare i primi soccorsi alla persona rimasta intrappolata nel mezzo.

Secondo le prime informazioni, una Fiat punto, dopo essere uscita di strada a circa 2 chilometri dal rifugio Refavaie, è finita nel torrente, per cause da accertare. La persona alla guida del mezzo è stata estratta dall’auto e trasferita subito dopo all’ospedale Santa Chiara di Trento con vari politraumi, in codice rosso.

Notizia in aggiornamento