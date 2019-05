Vandali in azione a San Martino di Castrozza, denunciati due giovani ma sarebbe coinvolta anche una terza persona

Connect on Linked in

I Carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza hanno denunciato due ragazzi maggiorenni del posto, che si sono resi responsabili di alcuni danneggiamenti risalenti allo scorso 7 aprile nell’area di sosta camper “Tognola” di San Martino di Castrozza

San Martino di Castrozza (Trento) – In seguito ai fatti, sentite alcune testimonianze, i militari di Primiero ricostruivano le dinamiche dell’azione che ha visto come protagonisti

almeno due giovani che, dopo aver infranto una vetrina contenente due estintori, ne spruzzavano il contenuto sul piazzale per poi allontanarsi a bordo di una autovettura.

A seguito del sopralluogo è inoltre emerso come i vandali abbiano portato con se i due estintori in quanto sul posto e relative adiacenze non venivano rinvenuti. La raccolta di informazioni attraverso l’escussione di alcune testimoni dava gli esiti sperati in quanto i Carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza riuscivano a risalire alla targa dell’autovettura sulla quale i due giovani si erano allontanati.

Ulteriori approfondimenti consentivano quindi di giungere all’identificazione di due giovani locali responsabili del raid in trattazione. Nel merito sono in corso ulteriori verifiche volte a chiarire la posizione di una terza persona che avrebbe partecipato all’atto vandalico.

I Carabinieri evidenziano che i responsabili dei fatti pagheranno cara la “bravata” che li porterà a rispondere dei reati di rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, furto e danneggiamento per i quali sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Trento.