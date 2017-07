Van der Bellen, preoccupano polemiche Italia-Austria

Print This Post

‘Migranti problema serio per Roma, che cerca una soluzione Ue’

Vienna (Austria) – Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen (nella foto con il governatore altoatesino Kompatscher ndr) si è detto preoccupato per il botta e risposta tra Vienna e Roma sulla questione migranti.

“Vorrei tranquillizzare, ricordano che in entrambi i Paesi sono in vista elezioni. Si tratta di momenti che non si prestano a discussioni pacate, tantomeno a soluzioni”, ha detto Van der Bellen all’Apa.

L’Italia, ha proseguito, “deve affrontare un problema serio” e “spinge ovviamente per una soluzione europea”. Secondo il presidente austriaco, la situazione in Italia “è complessa per vari motivi”. “E’ facile chiedere la chiusura della rotta del Mediterraneo.

Ma come si fa questo?”, ha aggiunto Van der Bellen, ricordando anche che “solo per la minima parte” dei migranti sbarcati in Italia va applicata la convenzione di Ginevra.

“Per questo motivo, anche se lo dovessero richiedere, solo pochi avranno diritto di asilo”, ha concluso.