Valsugana, tre denunciati per guida in stato ebbrezza

Connect on Linked in

Denunciati dai carabinieri di Borgo Valsugana

Borgo Valsugana (Trento) – Tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana, in Trentino. Sono stati individuati nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana del 1 maggio, nel quale i militari hanno effettuato verifiche su 305 autovetture e 696 persone.

I tre denunciati per essere al volante dopo avere assunto quantità eccessive sono una donna di 63 anni e una di 46 anni, con un valore di alcol nel sangue rispettivamente di due volte quello consentito e di tre volte, e un anziano di 70 anni, con valori di quasi quattro volte rispetto al limite.

I controlli hanno portato anche a 18 sanzioni per violazioni del codice della strada, soprattutto per sorpassi azzardati e per eccesso di velocità, e segnalato due giovani di 27 e 28 anni, già noti alle forze dell’ordine, come assuntori di stupefacenti.