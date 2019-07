Connect on Linked in

Grave incidente in Valsugana, zona Levico, sabato pomeriggio verso le 15

Levico Terme (Trento) – Grave incidente sabato pomeriggio sulla statale della Valsugana in zona Levico Terme. Per cause da accertare si sono scontrate due auto, diversi i feriti soccorsi in elicottero.

Sul posto intervento dell’eliambulanza decollata da Trentocon i sanitari del 118. L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi dell’autodemolizione. Sul posto anche i Vigili del fuoco della zona.