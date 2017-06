Valsugana, nuovo schianto auto camion: feriti quattro giovani primierotti (VIDEO)

Ancora un grave incidente venerdì mattina sulla strada della Valsugana: quattro feriti, uno di loro è grave. Altro incidente anche sulla provinciale

Trento – Lo schianto è avvenuto venerdì mattina poco prima delle 8, quattro giovani primierotti sono rimasti feriti, in seguito allo schianto.

La Bmw con i giovani a bordo, che proveniva da Trento, si è scontrata – per cause in corso di accertamento – con un camion che viaggiava in direzione opposta. L’incidente in zona Barco di Levico, come documenta il video diffuso in rete.

I quattro giovani feriti sono di Imèr, Mezzano e Primiero: sono stati trasferiti all’ospedale Santa Chiara di Trento, alcuni con l’elicottero, altri con l’ambulanza.

Il più grave sembra essere l’autista del mezzo, un ragazzo 20enne in condizioni serie al Santa Chiara. Uno dei quattro giovani coinvolti sarebbe invece già stato dimesso venerdì pomeriggio, mentre gli altri due hanno riportato varie ferite e traumi.

La statale è stata chiusa temporaneamente per i rilievi e il traffico è stato deviato sulla provinciale 228. Da stabilire le cause dell’incidente.

Altro incidente sempre in Valsugana, a Levico, ma sulla provinciale dove una moto si è scontrata con un’auto.

Le immagini diffuse in rete