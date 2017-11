Valsugana, Ruba due volte nello stesso bar: denunciato. Tre fermati per colpo a Unieuro Rovereto

Connect on Linked in

Ruba per due volte denaro da slot machine nello stesso bar

Borgo Valsugana (Trento) – Un pregiudicato di 42 anni responsabile di due furti commessi all’interno dello stesso bar di Roncegno, in Valsugana, è stato denunciato a piede libero. Il primo colpo, commesso lo scorso 5 novembre in un bar, era stato scoperto dal proprietario del locale al momento dell’apertura mattutina: la porta aperta e, all’interno, le slot machine forzate e il denaro contenuto, rubato. Una settimana dopo, un secondo colpo, sempre nello stesso bar, stesso modus operandi. Questa volta però un testimone ha notato una persona armeggiare vicino alla porta del bar e ha chiamato il 112. Ai carabinieri intervenuti è stata fornita una descrizione del ladro ed elementi che, sommati a quelli già acquisiti dalle indagini in corso per il primo dei furti, hanno consentito di individuarne l’autore. Rintracciato e condotto in caserma per un interrogatorio, l’uomo ha confessato. La perquisizione domiciliare non ha però portato al ritrovamento del denaro rubato. Il ladro è stato quindi denunciato a piede libero.

Rovereto (Trento) – La Squadra mobile di Trento e quella di Bolzano hanno eseguito tre misure cautelari in carcere per tre stranieri domiciliati a Bolzano, ritenuti gli autori di un furto in un negozio di Rovereto. Due dei tre arrestati, nel pomeriggio del 26 settembre scorso, si erano presentati all’Unieuro nel centro commerciale ‘Al Risparmio’ di Rovereto per chiedere informazioni sulle caratteristiche tecniche di alcune console per videogiochi. Dopo qualche minuto era entrata anche una terza persona con un grosso borsone, evidentemente schermato in modo da evitare l’antitaccheggio, aveva approfittato della distrazione dei commessi e aveva sottratto tre apparecchi, del valore di circa 1.000 euro, ed era uscita. Il furto era però stato ripreso dalle telecamere del negozio e le immagini erano state postate da parte del personale sulla pagina Facebook del negozio. Un agente polizia, visitando il sito del negozio di elettrodomestici, aveva riconosciuto due dei tre autori del furto: da qui l’indagine.